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Зенит — Валенсия
Евролига
20:00, пт., 17 января 2020,
КСК «СИБУР Арена»
КСК «СИБУР Арена»
1201
Билетов в свободном доступе
Зенит — ЦСКА
Единая Лига ВТБ
20:00, пн., 20 января 2020,
КСК «СИБУР Арена»
КСК «СИБУР Арена»
2148
Билетов в свободном доступе
Зенит — Олимпиакос
Евролига
20:00, чт., 23 января 2020,
КСК «СИБУР Арена»
КСК «СИБУР Арена»
2263
Билетов в свободном доступе
Зенит — УНИКС
Единая Лига ВТБ
18:30, вс., 26 января 2020,
КСК «СИБУР Арена»
КСК «СИБУР Арена»
1902
Билетов в свободном доступе
Зенит — Фенербахче
Евролига
20:00, ср., 5 февраля 2020,
СК «Юбилейный»
СК «Юбилейный»
2117
Билетов в свободном доступе
Зенит — Локомотив
Российская Премьер Лига
20-й тур, сб., 29 февраля 2020,
«Газпром Арена»
«Газпром Арена»
Зенит — Уфа
Российская Премьер Лига
21-й тур, пн., 9 марта 2020,
«Газпром Арена»
«Газпром Арена»
Зенит — Урал
Российская Премьер Лига
22-й тур, сб., 14 марта 2020,
«Газпром Арена»
«Газпром Арена»
ДДТ
Концерт в честь 40-летия группы
19:00, сб., 10 октября 2020,
«Газпром Арена»
«Газпром Арена»
3462
Билетов в свободном доступе
На данный момент автопропусков нет в продаже.
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